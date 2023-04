Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neustadter Grundstückbesitzer müssen zahlen, wenn die Straße vor ihrem Haus ausgebaut wird. So finanzieren sie teilweise das Projekt. Es kann vorkommen, dass sie bis zu 10 000 Euro dafür aufwenden. Ein stolzer Betrag. Das soll ein Ende haben. Was ändert sich?

Luigi Hohenegger wohnt seit den 90er-Jahren in Branchweiler. Er hat sich mit seiner Frau im Neustadter Stadtviertel niedergelassen, wo sie heute noch leben. In all diesen Jahren blieben sie von