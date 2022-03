Der Ministerrat hat am Dienstagmittag entschieden, welche der sechs Bewerber-Kommunen die nächste Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz ausrichten wird. Den Zuschlag erhielt die kreisfreie Stadt Neustadt. Sie will unter dem Motto „Sprung ins Grüne“ ein Naherholungsgebiet im Osten der Stadt erschließen und es an die Innenstadt anbinden. Dabei wird auch eine Altdeponie, bislang ein blinder Fleck im Stadtbild, integriert. Die Landesgartenschau wird von April bis Oktober 2027 geöffnet sein. Neben Neustadt hatten sich die Städte Mainz, Speyer, Bitburg und Bendorf beworben, hinzu kam eine gemeinsame Bewerbung der Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach. Rheinland-pfälzische Gartenschauen gab es bislang in Kaiserslautern (2000), Trier (2004), Bingen (2008) und Landau (2015). Ursprünglich sollte die nächste Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfinden, was die Flutkatastrophe verhindert hat.