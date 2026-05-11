Nach dem Zimmerbrand in einem Altenheim in Neustadt hat die Polizei weitere Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach brach das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen im Zimmer eines 71 Jahre alten Bewohners aus.

Der Mann erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verbrennungen, als er versuchte, den Brand selbst zu löschen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei Pflegekräfte im Alter von 35 und 37 Jahren wurden ebenfalls verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Auch zwei Polizeibeamte mussten nach dem Einsatz wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht werden. Nach Angaben der Polizei konnten sie das Krankenhaus jedoch ohne Befund wieder verlassen. Der Sachschaden fiel laut Polizei gering aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.