Neustadt ist neues Mitglied des bundesweiten Netzwerks „Engagierte Stadt“, sodass das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt eine noch größere Rolle spielen soll. Bei diesem vom Bundesfamilienministerium geförderten Programm geht es um die Vernetzung des lokalen Engagements mit Politik, Verwaltung und den Unternehmen. Die Kommunen sollen sich in Partnerschaften vernetzen und von- sowie miteinander lernen. In ihrer Arbeit werden sie durch professionelle Prozessberatungs- und Qualifizierungsangebote der Programmpartner und des Programmbüros unterstützt. Bundesweit gibt es 73 Engagierte Städte. Bis 2023 soll das Netzwerk sukzessive auf bis zu 100 Städte, Gemeinden und Stadtteile anwachsen.