In Neustadt-Mußbach wird ab 27. April der Kanal in der Straße An der Bleiche saniert. Während der Arbeiten kommt es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

In Neustadt-Mußbach wird der Mischwasserkanal in der Straße An der Bleiche saniert. Das teilt der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) mit.

Die Arbeiten sollen am Montag, 27. April, beginnen und voraussichtlich bis Freitag, 22. Mai, dauern. Während der Bauzeit sind im betroffenen Bereich eine Halteverbotszone sowie abschnittsweise Vollsperrungen vorgesehen.

Die Zufahrt für Anlieger bleibt bis zur Baustelle möglich. Auch der Fußgängerverkehr sowie Rettungsfahrzeuge können den Bereich weiterhin uneingeschränkt nutzen.

Die Sanierung erfolgt im sogenannten Schlauchlining-Verfahren, bei dem der Kanal ohne Aufgrabungen erneuert wird. Dadurch sollen Bauzeit, Kosten und Belastungen für Anwohner reduziert werden. Während der Arbeiten kann es jedoch zu kurzfristigen Sperrungen kommen. Für die Maßnahme sind Investitionen von rund 140.000 Euro vorgesehen.