Landes-Spitzenreiter zu sein, hat in den meisten Fällen etwas Gutes. Jedoch nicht, wenn es darum geht, die meisten Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in ganz Rheinland-Pfalz vorweisen zu können. Neustadt hat dies am Donnerstag „geschafft“: Das Landesuntersuchungsamt meldete einen Inzidenzwert von 204,6. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim registrierte seit Mittwoch 38 neue Fälle für die Stadt, dort sind derzeit 216 Fälle aktiv. Im Landkreis Bad Dürkheim haben sich 24 Menschen mit Covid-19 infiziert, womit die Anzahl der aktuell Infizierten auf 268 stieg (Inzidenz: 71,6). Dazu gehört auch ein Schüler beziehungsweise eine Schülerin der Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind laut dem dort zuständigen Gesundheitsamt seit Mittwoch 22 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Betroffen sind auch eine Schülerin eines Landauer Gymnasiums sowie drei Kinder einer Landauer Kita. Die Inzidenz im Kreis lag bei 68,8.