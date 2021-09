Die Geschäfte vor Ort haben es nicht leicht: Das Internet mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten ist eine scheinbar übermächtige Konkurrenz. Was bleibt? Eigentlich nur die Möglichkeit, Kunden mit Service und guter Beratung doch von der Couch oder dem Esstisch weg- und in die Innenstädte zu locken. Weil Aufmerksamkeit am besten funktioniert, wenn viele mitmachen, gibt es Aktionen wie das „Heimat shoppen“. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz ruft pfalzweit auf, speziell jetzt am Freitag und Samstag vor Ort einzukaufen und den Handel zu stärken.

„Heimat shoppen“ ist auch in Neustadt möglich. Die Willkomm-Gemeinschaft als hiesige Interessenvertretung der Geschäftsleute hat intern schon fleißig die Werbetrommel gerührt und ihre Mitglieder zu Aktionen aufgerufen. Tenor: Man möchte die Kunden positiv überraschen und so zum erneuten Einkaufen vor Ort motivieren.

Corona-Regeln gelten

Klar ist, dass auch an den zwei Aktionstagen für alle „Heimatshopper“ die aktuellen Corona-Regeln gelten: In den Läden müssen Masken getragen werden, es ist auf ausreichend Abstand zu achten, und von den Desinfektionsmitteln sollte auch Gebrauch gemacht werden.

Die IHK hofft, dass sich die Kunden trotz der Einschränkungen vom Einkaufserlebnis in „ihrer“ Stadt überraschen lassen. Das spätsommerliche Wetter könnte dabei helfen. In Neustadt sind 50 Betriebe an beiden Tagen mit dabei. Sie haben zusammen ein Gewinnspiel erarbeitet, verrät die IHK.

Deren Sprecher hoffen auf eine gute Resonanz. Denn wer den Handel vor Ort stärke, trage mit dazu bei, dass die Innenstädte attraktiv bleiben. Und das haben sich Stadtverwaltung und Willkomm ja auch auf die Fahnen geschrieben. Und wer weiß: Vielleicht schmeckt dem einen oder anderen „Heimatshopper“ danach auch ein Schoppen vom heimischen Winzer. Dann hätten alle in der Stadt was davon.