Bis Donnerstag war Neustadt der einzige gelbe Fleck auf der Corona-Landkarte des Landes. Heißt: Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner hatte die Stadt in den vergangenen sieben Tagen mit 24,2 die wenigsten Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz zu verzeichnen. Dieser Inzidenzwert ist nun aber gestiegen, auf 54,4. Deshalb befindet sich die Stadt seit Freitag in der Alarmstufe rot. Dieser sprunghafte Anstieg ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, dass es innerhalb eines Tages außergewöhnlich viele Neuinfektionen gegeben hat, wie Sina Müller, Pressesprecherin des Landkreises Bad Dürkheim, auf Anfrage bestätigt.

Vielmehr hatte der Kreis am Donnerstag wegen eines technischen Problems die Corona-Zahlen nicht an das Landesuntersuchungsamt (LUA) weiterleiten können. Deshalb wurden Neustadt und der Kreis Bad Dürkheim vom LUA bei der Berechnung des Inzidenzwertes nicht berücksichtigt. „Eigentlich wäre Neustadt schon am Donnerstag in eine höhere Stufe gerutscht“, so Müller. An dem Tag waren dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim acht Infektionen in Neustadt gemeldet worden, am Freitag zehn. Im Kreis Bad Dürkheim wurden am Freitag 14 Neuinfektionen gezählt. Insgesamt gab es in Neustadt bislang 218 Corona-Fälle, im Kreis 656.

Schülerin positiv getestet

Positiv getestet wurde auch eine Fünftklässlerin des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Haßloch. Das Mädchen war zuletzt am 26. Oktober in der Schule. Als enge Kontaktpersonen stehen etwa 50 Menschen aus dem Schulumfeld unter Quarantäne, bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

