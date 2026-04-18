Bis zum Herbst gibt es in Neustadt nun wieder Genuss in Dauerschleife. Garniert wird die Festsaison Ende Mai vom Demokratiefest.

Die Temperaturen werden nach zwischenzeitlichem Früh-Frühling und vorösterlichem Absturz wieder angenehm: Höchste Zeit also für den Teil des Jahres, in dem in Neustadt wieder fast an jedem Wochenende gefeiert und genossen wird. Wer da mitmischen will, kann sich langsam reinfuchsen – am Samstag etwa beim Marktfrühstück und später dann bei „Fass uff de Gass“ in Duttweiler. Bis zum Herbst wird es in dem Takt weitergehen: Die Weindörfer bereiten wieder etliche Feste vor, das Stadtmarketing stellt verschiedene Markt-Attraktionen auf die Beine und hat zudem noch drei verkaufsoffene Sonntage (äh: Erlebnissonntage) im Programm.

Natürlich werden nun manche mit den Augen rollen und nach anspruchsvollerer Unterhaltung rufen. Nun, die gibt es ja auch: im Saalbau, in der Villa Böhm, im Herrenhof – um nur ein paar Stichworte zu nennen. Aber Neustadt kann ruhig dazu stehen: Man setzt stark auf die Wein- und Genusskarte. Dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn diese von Frühjahr bis Herbst immer wieder ausgespielt wird. Die Besucherzahlen zur Mandelblüte und beim von kühlen Temperaturen gebeutelten ersten verkaufsoffenen Sonntag sprechen da eine klare Sprache. Neustadt ist attraktiv und lockt Gäste an. Das motiviert doch mit Blick auf die Festsaison 2026.

Der Bundespräsident kommt

Für alle, die mehr als nur Weinseligkeit und Geselligkeit wollen, gibt es in diesem Jahr zudem ein besonderes Bonbon. Denn zum dritten Mal wird am letzten Mai-Wochenende das Demokratiefest veranstaltet. Hier vereinen sich Demokratie- und Wein-/Genussstadt. Was 2022 als Hinführung zum Jubiläum „200 Jahre Hambacher Fest“ im Jahr 2032 begann und mit dem Massenaufzug der „Weißen“ eine irritierende Störung erlebte, kam 2024 zum Glück in ruhige Fahrwasser. Damals waren all diejenigen in der Stadt und auf dem Schloss, die sich mit dem Thema Demokratie in all seinen Facetten befassen wollten und zudem Spaß an Geselligkeit hatten.

Das ist die Vorlage für dieses Jahr. Die ersten Informationen klingen vielversprechend. Dass sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Herz der Weinstraße kommen wird, ist eine besondere Auszeichnung. Zum einen für die Preisträger, die freitagabends auf dem Hambacher Schloss im Blickpunkt stehen. Zum anderen aber generell für die Stadt und engagierte Bürger, da sich Steinmeier samstags auch noch das Angebot in der Innenstadt anschauen möchte. Das zeigt, dass Neustadt mit dem Hambacher Schloss und seinem Demokratie-Schwerpunkt prominente Unterstützung im Land und im Bund findet.

Denn darum geht es ja bei allen Festen und Veranstaltungen. Nur Titel und Orte reichen nicht. Es braucht Angebote, die Neugierige anlocken und diese mit Leben und Begeisterung füllen. Das gilt für die Weinfeste ebenso wie fürs Demokratiefest. Von Aktionen für Kinder über Diskussionsrunden bis hin zu Theateraufführungen und Konzerten sowie einem Weinausschank wird Ende Mai in Neustadt ein ganz großes Paket geschnürt. Respekt vor allen, die sich hier einbringen. Sie haben es verdient, dass überall viel los sein wird – und dann nicht nur der Bundespräsident staunt, wie fröhlich Neustadt Demokratie feiern kann. Was in den aktuell turbulenten Zeiten ja ein ganz starkes Zeichen wäre.