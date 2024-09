Während in Neustadt der Baubeginn der Landesgartenschau (LGS) kurz bevorsteht, blickt man im Allgäu schon dem Ende der baden-württembergischen Landesgartenschau entgegen. Bevor die Tore der LGS Wangen am 6. Oktober zum letzten Mal schließen, haben sich Mitglieder des Neustadter Stadtrats sowie des Stadtvorstands mit Oberbürgermeister Marc Weigel und der Geschäftsführung der Neustadter LGS Anfang September einen Eindruck von der dortigen Anlage und den Erfahrungen der Macher verschafft. Wie die Neustadter LGS-Gesellschaft am Mittwoch mitteilte, erlebte die 18-köpfige Gruppe aus Neustadt eine Landesgartenschau, die mit einem revitalisierten Fluss, neuen Sport- und Spielplätzen und einem großen Veranstaltungsprogramm bislang mehr als 600.000 Besucher angezogen hat. Bei der Führung über das 45 Hektar große Gelände habe der Wangener Oberbürgermeister Michael Lang deutlich gemacht, dass die Gartenschau ein Motor für die Entwicklung einer jahrzehntelang brachliegenden Industriefläche fungiert: Auf dem Areal einer ehemaligen Baumwollspinnerei und -weberei sind 400 neue Wohneinheiten und ein Park als grüne Oase entstanden. Zudem habe das Projekt die gesamte Stadt mobilisiert – bei der LGS Wangen sind insgesamt 930 Ehrenamtliche im Einsatz.

„Die LGS in Wangen hat ganz ähnliche Themen wie wir bearbeitet – Flussrenaturierung, neue Radwege und Sportanlagen. Wir haben deshalb eine Menge positiver Impulse erhalten“, sagte Tobias Dreher, Geschäftsführer der LGS 2027 Neustadt. „Hier sieht man, was eine Gartenschau bewirken kann.“ Auch die Mitglieder des Neustadter Stadtrats waren angetan vom Wangener Projekt: „Die Anlage ist sehr schön und super gepflegt“, resümierte Volker Lechner (FWG). „Man merkt, dass die ganze Stadt hinter dem Projekt steht.“