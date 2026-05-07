Gute Nachrichten machen schnell die Runde: Das Schweizer Unternehmen Langwater, das auf Wasseraufbereitung spezialisiert ist, hat für Deutschland einen Trinkwasser-Qualitätsindex erstellt. Und siehe da: Neustadt ist in der Spitzengruppe gelandet. Das Herz der Weinstraße liegt vor Flensburg, Hamburg und Frankfurt (Oder). Lediglich der pfälzische Nachbar Ludwigshafen ist noch etwas besser als Neustadt und landet in der Studie bundesweit auf Platz eins. Langwater informiert, dass es beim Trinkwasser die Werte für Blei, Uran, Nitrat, Nitrit und Fluorid untersucht habe. Alle Kommunen aus der Spitzengruppe schöpfen demnach die gesetzlichen Grenzwerte nur zu fünf bis 6,7 Prozent aus. Insgesamt wurde das Leitungswasser von 56 Städten untersucht. Obwohl das Schweizer Unternehmen betont, dass in allen Städten die Grenzwerte eingehalten werden, es also kein „schlechtes“ Wasser gebe, sind die Ergebnisse für Neustadt bemerkenswert. Zum Vergleich: In Städten wie Offenbach am Main, Freiburg, Regensburg, Koblenz und Heidelberg lagen laut der Studie die Werte bei 19 bis 37,4 Prozent und somit deutlich näher an den zulässigen Höchstgrenzen.