Die Stadt Neustadt ist auf der „Corona-Landkarte“ mittlerweile wieder ein weißer Fleck, bedeutet: Die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tage auf 100.000 Bewohner hochgerechnet lag am Dienstag bei 18,8. Ab 20 werden die kreisfreien Städte und Landkreise gelb markiert, ab 35 orange, ab 50 rot. Nur der Kreis Germersheim hatte in Rheinland-Pfalz mit 17,1 einen niedrigeren Inzidenzwert. Für den Kreis Bad Dürkheim meldet das Land einen Wert von 23,4. Der Landkreis Südliche Weinstraße liegt mit 49,8 seit Dienstag unter der kritischen Marke 50. Seit Freitag sind im Kreis Bad Dürkheim nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim neun neue Corona-Infektionen gezählt worden, in Neustadt waren es fünf. Damit sind 95 beziehungsweise 41 aktive Covid-19-Fälle bekannt.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen seit Freitag 17 neue Corona-Fälle hinzu.