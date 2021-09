Oberbürgermeister Marc Weigel hofft, dass sich möglichst viele Bürger am Samstag bei der Aktion „Neustadt glänzt“ beteiligen. Wer möchte, kann auch spontan zum Arbeitseinsatz kommen.

Am Freitag sind schon die Schulen und Kitas an der Reihe, am Samstag sind dann alle Bürger aufgerufen, Neustadt zum Glänzen zu bringen. Die Aktion läuft von 9.30 bis 12 Uhr. Wer möchte, kann sich spontan engagieren. Möglich ist dies an einem der folgenden Treffpunkte kommen:

Parkplatz Gebäudemanagement, Landauer Straße

Parkplatz Bahnhaltepunkt Böbig

Festwiese; am Piratenschiff

Parkplatz Stadion, Sauterstraße

An den Treffpunkten werden Einsatzkarten sowie Arbeitsmaterialien (Müllsäcke, Greifzangen und Einmalhandschuhe) an die Teilnehmer verteilt. Alle Müllsäcke werden nach der Aktion an den Einsatzorten eingesammelt. Weigel wird alle Helfer am Samstag um 9.30 Uhr am Parkplatz Gebäudemanagement begrüßen und dann mit seinem Team Richtung Steingleis tätig werden. Laut Stadt haben sich bisher 529 Erwachsene und 2939 Kinder und Jugendliche angemeldet.

Rund um die Aktion gibt es am Samstag noch einige Einzelprojekte: Von 7 bis 9 Uhr wird der Innenstadtbeirat mit Baudezernent Bernhard Adams die Fußgängerzone reinigen. Mitarbeiter der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und Mitglieder der Willkomm-Gemeinschaft verschönern den Eingangsbereich des Klemmhofs. 29 Stadtwerke-Mitarbeiter sind rund um die Stadtwerke-Zentrale im Einsatz.

Zwischen 10 und 11 Uhr wird der TuS Haardt die Parkplätze vor der Turnhalle reinigen. In Diedesfeld verschönern ab 9 Uhr der TuS, der Musikverein und der Förderverein den Bereich rund um die Kirche. Das CJD Neustadt will den Speyerbach säubern. Treffpunkt: 10 Uhr an der Festwiese. Die Stadt betont, dass in allen neun Ortsteilen Aktionen für „Neustadt glänzt“ geplant sind.