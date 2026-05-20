Neustadts Altstadt kann seit Dienstag auf einem neuen Bronzerelief in der Fußgängerzone bewundert werden. An einer Stelle wurde dabei die Stadtentwicklung vorweggenommen.

„Am besten, wir ziehen alle in die gleiche Richtung.“ Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel machte am Dienstag eine pragmatische Ansage in Richtung des Beigeordneten Bernhard Adams und des Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Peter Reinhardt. Ihnen oblag es nämlich, das Tuch von dem neuen Bronzerelief zu ziehen, das nun die Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des Kriegerdenkmals schmückt. „Endlich, wir haben es geschafft“, hatte Reinhardt eingangs gesagt. Mehr als zwei Jahre seien vergangen, seit die Idee dazu aufgekommen war. Sie stammte von Gerhard Hofmann, wie Reinhardt hervorhob.

Gegossen hat die Stadtansicht die Bildhauerwerkstatt Broerken. Der Künstler Felix Broerken selbst habe wegen vieler Aufträge nicht kommen können, sagte der Vorsitzende der Bürgerstiftung, er sei deutschlandweit gefragt wegen seiner Arbeit.

„Haben den Hertie schon mal abgerissen“

Das Relief zeigt die historische Altstadt Neustadts inklusive der Kirche St. Marien und des Casimirianums. Abgebildet wird das heutige Neustadt. Reinhardt und Frank Sobirey berichteten, dass man in der Bürgerstiftung schon darüber diskutiert habe, „welches Neustadt“ zu sehen sein sollte, bevor man sich für die Jetztzeit entschieden habe. In einem Punkt nimmt das Modell die Stadtentwicklung indes vorweg. „Wir haben den Hertie schon mal abgerissen“, sagte Sobirey schelmisch. Tatsächlich: An der Stelle, wo noch das einstige Kaufhaus steht, ist im Relief ein erläuternder Text zu dem Modell zu finden. Der echte Hertie soll ja auch noch in diesem Jahr abgerissen werden.

Hofmann erzählte, dass Broerken monatelange Arbeit in die Modellierung des Reliefs gesteckt habe. Er wies auch auf die detailreiche Gestaltung hin. „Jetzt können wir den Neustadtern in die Hinterhöfe schauen“, scherzte Reinhardt. Auch er sprach von einer „Heidenarbeit“, die in dem Projekt stecke. Zu finden sind auch die Straßennamen der Altstadt – auch in Blindenschrift.

Auch an Kinder und Rollstuhlfahrer gedacht

Das Relief ruht auf einem Sockel aus Haardter Sandstein, der von der Firma Hanbuch gespendet wurde. Was die anwesenden Vertreter von Stadt und Bürgerstiftung staunen ließ: Bearbeitet hat den Sockel ein Lehrling im ersten Lehrjahr, der angehende Steinmetz Philipp Martin. Zu 90 Prozent habe Martin die Arbeit selbst erledigt, erzählte sein Chef Markus Höbel. Der junge Mann berichtete dann auch, wie er vorgegangen ist, und erntete den Applaus der Umstehenden. Lobend hervorgehoben wurde, dass die Form des Sockels dem Grundriss des Reliefs folge.

Das gesamte Objekt bringt 1,4 Tonnen auf die Waage. Die Höhe des Reliefs ist bewusst so gewählt, dass auch Kinder und Rollstuhlfahrer einen Blick auf das kleine Neustadt werfen können. Oberbürgermeister Weigel war sich sicher, dass das Relief zur festen Station von Stadtführungen werde. Neustadt habe eine besondere Altstadt, und das werde durch das Relief noch einmal deutlich. Weigel bedankte sich für dieses Geschenk an die Stadt. „Es ist einfach toll, dass es Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt gibt, die sich so engagieren.“

Zwei Drittel über Spenden finanziert

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 35.000 Euro wurden etwa zwei Drittel über Spenden finanziert, das letzte Drittel steuerte die Bürgerstiftung bei. Die Spender konnten sich dabei aussuchen, welches Neustadter Gebäude sie quasi finanzieren. An dem Relief soll noch eine Tafel angebracht werden, die das Engagement der Geldgeber würdigt.

Das Bronzerelief wird übrigens nicht der letzte Auftrag aus Neustadt für den Künstler Broerken sein. Das kündigte Reinhardt an, was auch den OB hellhörig werden ließ. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung sagte, im Prinzip sei schon beschlossen, ein Modell des Hambacher Schlosses zu finanzieren.