Mit einem Friedensgebet auf dem Neustadter Marktplatz wird am 13. Mai an die Bücherverbrennung von 1933 erinnert.

Mit einem Friedensgebet auf dem Marktplatz wird in Neustadt am Dienstag, 13. Mai, an die Bücherverbrennung im Jahr 1933 erinnert. Beginn ist um 18 Uhr.

Wie der Protestantische Kirchenbezirk Neustadt mitteilt, wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus Neustadt sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Neustadt gestaltet.

Mitwirken werden unter anderem Pfarrerin Martina Horak-Werz, Claudia Rieger sowie Mitglieder der Initiative „Omas gegen Rechts“ Neustadt.

Das Friedensgebet steht unter dem Titel „Erst brennen Bücher, dann die Menschen“.