Auch am Mittwoch hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim keinen neue Corona-Infektion für die Stadt Neustadt gemeldet. Im Landkreis sind zwei neue Covid-19-Fälle hinzugekommen. In der Stadt sind weiterhin sieben aktive Infektionen bekannt, im Kreis sind es 24. Der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen hochgerechnet – lag in Neustadt erneut bei 1,9. Im Kreis Bad Dürkheim stieg er von 7,5 auf bei 9,0.

Im Kreis Südliche Weinstraße lag der Wert wie die Tage zuvor bei 0,0. Dort wurde erneut kein neuer Corona-Fall verzeichnet.