Während der Landkreis Bad Dürkheim am Mittwoch erstmals und der Kreis Südliche Weinstraße noch tiefer in die Alarmstufe rot gerutscht ist, ist Neustadt der einzige gelbe Fleck auf der Corona-Landkarte in Rheinland-Pfalz: In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete die Stadt pro 100.000 Einwohner 30 neue Corona-Fälle und damit landesweit die wenigsten, somit befindet sie sich weiterhin in der Warnstufe gelb. Im Kreis Bad Dürkheim liegt dieser sogenannte Inzidenzwert bei 76,9 und im Kreis Südliche Weinstraße bei 70,6. Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim meldete eine Neuinfektion in Neustadt und 43 neue Fälle im Kreis. In der Stadt sind somit 21 aktive Fälle bekannt, im Kreis 138. Insgesamt wurden bislang 816 Menschen positiv auf das Virus getestet.

Hilfe von der Bundeswehr

Im Kreis Südliche Weinstraße und Landau kamen am Mittwoch 29 neue Infektionen hinzu. In einer Senioreneinrichtung im südlichen Teil des Kreises wurde eine Bewohnerin positiv getestet. Zwei weitere Testergebnisse von Pflegekräften sind ebenfalls positiv ausgefallen. Auch eine Zehntklässlerin der Realschule plus Maikammer-Hambach hat sich infiziert. Zuletzt war sie am 26. Oktober in der Schule. Auch ein Kind einer Landauer Kita wurde positiv getestet. Die Kita muss voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 6. November geschlossen bleiben. In Kreis und Stadt haben sich bislang 502 Menschen mit dem Virus infiziert.

Das für den Kreis und Landau zuständige Gesundheitsamt holt sich derweil ab Donnerstag Unterstützung von der Bundeswehr: 15 Soldaten des Fallschirmregiments 26 aus Zweibrücken helfen bei der Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten. Der Kreis Bad Dürkheim hat ebenfalls Hilfe bei der Bundeswehr angefordert, teilte Landrat Ulrich Ihlenfeld am Mittwoch im Kreistag mit.