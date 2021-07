Der Trend setzt sich fort: Erneut ist in Neustadt kein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Im Landkreis Bad Dürkheim ist seit Mittwoch nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim eine Neuinfektion hinzugekommen. In Neustadt sind somit neun aktive Infektionen bekannt, im Kreis 22. In der Stadt lag der Inzidenzwert – Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner – sowohl in der Stadt als auch im Kreis bei 3,8.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind im Vergleich zu Mittwoch drei weitere Covid-19-Fälle gezählt worden. Das teilt die Kreisverwaltung in Landau mit. Die Inzidenz lag im Kreis bei 1,8.