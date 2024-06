Die Initiative „ Neustadt bleibt bunt“ lädt an diesem Samstag, 1. Juni, von 11 bis 15 Uhr zu einer Mahnwache auf dem Hambacher Schloss ein. Am Sonntag, 2. Juni, ist dort zur gleichen Zeit eine Kundgebung geplant. „Redebeiträge und Musik werden sich abwechseln“, teilt Michel Boltz von der Initiative mit. „Die Initiative will damit demonstrieren, dass das Hambacher Schloss ein Symbol für freiheitliche und demokratische Gesinnung ist und bleiben wird“, so Boltz. Trommler seien nicht erwünscht.