Über Pfingsten werden in Neustadt mehrere Veranstaltungen und Versammlungen stattfinden: einerseits von bundesweiten Gruppierungen, die sich unter dem Titel „FreiEinig“ zusammengetan haben, andererseits von Neustadter Bürgern, Gruppen und Initiativen, die mit eigenen Aktionen dagegenhalten wollen. Schon am Donnerstag waren im Stadtgebiet und vor allem in Hambach entlang der angekündigten Strecke für den Aufmarsch von „FreiEinig“ Transparente und Schilder zu sehen, die die Meinung der Neustadter deutlich machten: „ Neustadt bleibt bunt“. Auch das Hambacher Schloss ist bereits eine Woche vor dem städtischen „Fest der Demokratie“ farbenfroh dekoriert worden. Das im März gegründete „Neustadter Bündnis für Demokratie“ kündigt an, das Festmotto „Europa – gelebte Solidarität“ wörtlich zu nehmen: Ab heute bis zum Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, geht für jeden Besucher des Hambacher Schlosses ein Euro an die Internationale Jugendbegegnung der Stadt. Mit der Spendenaktion sollen beispielsweise eine Fahrt zum EU-Parlament in Straßburg und ein Besuch von Berlin unterstützt werden. 2022 waren 35 Jugendliche aus den Partnerstädten Macon, Wernigerode und Mersin zu Gast bei Neustadter Jugendlichen. Nächste Woche kommen Jugendliche aus der ukrainischen Stadt Mukatschewo.