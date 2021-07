Am Freitag und Samstag haben die Innenstadt-Geschäfte länger geöffnet, es gibt Livemusik und ein paar Kultur-Aktionen – das sind die Bestandteile von „Neustadt bewegt“. Den Startschuss gibt Oberbürgermeister Marc Weigel am Freitag um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Entstanden ist „Neustadt bewegt“ auf Initiative der Willkomm-Gemeinschaft bei einem Runden Tisch mit verschiedenen Akteuren um OB Weigel. Man wolle sich mit der Aktion bei den Neustadtern sowie den hiesigen Geschäftsleuten, Organisationen, Vereinen und Gastronomen für den Zusammenhalt während der Corona-Krise bedanken. Gemeinsam sei es gelungen, gut durch den Lockdown zu kommen. Mit „Neustadt bewegt“ wolle man zeigen, dass die Innenstadt wieder „lebendig und fröhlich“ ist. Passend dazu hat Künstler Steffen Boiselle ein Logo entworfen. Er macht zudem am Samstag ab 11 Uhr vor dem Modehaus Stahler mit Live-Cartoons mit. Die Willkomm ist mit einer Enten-Aktion dabei – die Gewinner werden am Samstagnachmittag ermittelt. Auch der Wochenmarkt reagiert auf „Neustadt bewegt“: Die Marktstände schließen am Samstag eine Stunde früher als sonst, einkaufen ist dort also bis 13 Uhr möglich. Weitere Informationen zum genauen Programm gibt es unter www.neustadt.eu/Wirtschaftsentwicklung oder www.willkomm-neustadt.de.