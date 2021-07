„Neustadt bewegt“ – das ist das Motto am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juli: Geboten werden längere Ladenöffnungszeiten, Livemusik, ein paar Kultur-Aktionen und gastronomische Angebote. Zum Auftakt spricht Oberbürgermeister Marc Weigel am Freitag ab 14 Uhr auf dem Marktplatz. Außerdem gibt es ein Dankgebet von Pfarrer Oliver Beckmann. Musikalisch umrahmt wird der Start von Nicole Metzger. Entstanden ist „Neustadt bewegt“ auf Initiative der Willkomm-Gemeinschaft bei einem Runden Tisch mit verschiedenen Akteuren um OB Weigel. Man wolle sich mit der Aktion bei den Neustadtern sowie den hiesigen Geschäftsleuten, Organisationen, Vereinen und Gastronomen für den Zusammenhalt während der Corona-Krise bedanken. Gemeinsam sei es gelungen, gut durch den Lockdown zu kommen. Mit „Neustadt bewegt“ wolle man zeigen, dass die Innenstadt wieder „lebendig und fröhlich“ ist. Passend dazu hat Künstler Steffen Boiselle ein Logo entworfen. Am Freitag wird es ein Konzert der „Uffbasse Palz Band“ im Biergarten Konfetti geben. Am Samstag gibt es in vier Innenhöfen in der Altstadt eine „Hofkultur“. Stadtverwaltung und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) betonen, dass man bewusst auf überregionale Werbung verzichte. Man wolle ein Angebot „von Neustadt für Neustadt“. Weitere Informationen zum genauen Programm gibt es unter www.neustadt.eu/Wirtschaftsentwicklung oder www.willkomm-neustadt.de.