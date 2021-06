Was schon vor Monaten angedacht wurde, soll im Juli Wirklichkeit werden. Weil die Pandemie-Lage sehr entspannt ist, der Sommer begonnen hat und wieder Leben in der Neustadter Innenstadt herrscht, heißt es am 9. und 10. Juli: „Neustadt bewegt“.

Wie Stefan Jakobi, Innenstadt-Kümmerer der städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) am Dienstag ankündigte, sollen unter diesem Motto mehrere Veranstaltungen miteinander kombiniert werden. Beispielsweise soll eine „Tour de Kneip“ mit Livemusik im Freien, für die kein Eintritt gezahlt werden muss, dazu gehören. Die Höfe in Hinter- und Mittelgasse sollen Schauplatz von Lesungen, Ausstellungen und anderen künstlerischen Darbietungen sein.

Geschäfte länger offen

Ergänzt werden soll dieses Programm durch den Einzelhandel mit einem verkaufslangen Freitag bis 19.30 Uhr und einem langem Einkaufssamstag bis 16 Uhr. Dass es mit „Neustadt bewegt“ dann am besten klappt, wenn so viele Akteure wie möglich die Veranstaltung unterstützen, ist auch Jakobi klar. Er hofft darauf, dass so viele Geschäfte wie möglich, die längeren Öffnungszeiten mittragen und Neustadtern wie Gästen ein einheitlicher Einkaufsspaß ermöglicht wird.

Organisiert wird die Aktion im Übrigen von der Stadt zusammen mit WEG, der Unternehmensgemeinschaft Willkomm, dem Stadtverband Kultur, dem Innenstadtbeirat sowie der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH.