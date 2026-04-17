Die Hamburger Shanty-Polka-Formation „Mahoin“ macht den Auftakt mit wilden Klängen von der See.

Die Kulturabteilung der Stadt Neustadt verstärkt ihre Kooperation in der Region: Gemeinsam mit den Städten Germersheim, Landau und Wörth startet sie im Herbst ein neues interkommunales Brass-Festival.

Unter dem Label „Palatina Blechsound“ wird von September bis in die Vorweihnachtszeit in jeder der vier Städte je ein Konzert mit einem hochkarätigen Blechbläserensemble stattfinden. Die Ehre des Auftaktevents kommt dabei am Samstag, 19. September, Neustadt zu. Hier steigt an diesem Tag um 19.30 Uhr die Hamburger Shanty-Polka-Formation „Mahoin“ in der „Soku“ auf die Bühne – bei schönem Wetter im Garten, sonst alternativ in der Halle.

Die Idee des Festivals sei es, die ganze Vielfalt der Brass-Musik aufzuzeigen, erklärte die Neustadter Kulturabteilungsleiterin Heike Hinkelmann bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Während „Mahoin“ für eine wilde Mischung aus tanzbarer, internationaler Musik mit maritimem Flair steht, die norddeutsch neu interpretiert wird, geht in Wörth das österreichische Volksmusik-Septett „Federspiel“ an den Start (30. November), in Landau das eher klassisch orientierte „Salaputia Brass Ensemble“ aus Deutschland (17. November) und in Germersheim „Bozen Brass“ aus Südtirol (12. Dezember). Bei kommenden Auflagen, die schon fest anvisiert sind, soll die stilistische Verteilung wechseln. Neben dem Einzelticketverkauf werde auch ein Festivalticket eingerichtet, so Hinkelmann vor dem Ausschuss. Der Vorverkauf startet am 1. Mai. Mehr Infos soll es demnächst unter www.palatinablechsound.de geben.