Der Mußbacher Dirk Herber wird Mitglied der künftigen Landesregierung – als Staatssekretär im Innenministerium. Er erzählt, was er von seinem künftigen Chef hält.

Er freue sich „wie Bolle“, sagt Dirk Herber am Dienstagnachmittag. Ein paar Stunden vorher hat der designierte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder bekannt gegeben, wer für die CDU ins Landeskabinett einzieht. Mit dabei ist auch Herber, der als Staatssekretär im Innenministerium für die Bereiche Innen und Sicherheit zuständig sein wird. Für den früheren Polizisten, der zuletzt Vorsitzender des Innenausschusses im Landtag war, passt das sehr gut.

Innenminister, also Herbers künftiger Chef wird der bisherige Landrat des Westerwaldkreises Achim Schwickert. Er habe den 64-Jährigen bei den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag kennengelernt, sie seien in der gleichen Verhandlungsgruppe gewesen, sagt Herber. Da hätten sie aber noch nicht gewusst, dass sie künftig zusammenarbeiten würden. De 46-Jährige ist überzeugt, dass die künftige Kombi an der Spitze des Innenministeriums passe. Schwickert bringe als Landrat eine enorme Verwaltungserfahrung mit. Zudem sei er in den vergangenen Jahren als Vorsitzender des Landkreistages immer wieder in Verhandlungen mit der Landesregierung gewesen. Der künftige Minister sei „ein feiner Mensch“, sagt der Neustadter, er habe ihn auch als jemanden kennengelernt, der Klartext und kein Politiksprech von sich gebe. Die Staatssekretäre würden ihre Fachexpertise einbringen. Er, Herber, in der inneren Sicherheit und Markus Wolf, bisher Landtagsabgeordneter aus Bad Dürkheim, im Bereich Verkehr und Mobilität.

Herber muss Landtagsmandat abgeben

Als eines seiner Ziele im neuen Amt nennt Herber, den Polizistinnen und Polizisten (er spricht von Kolleginnen und Kollegen) klar zu signalisieren, dass „der Dienstherr ihnen vertraut“ und sich in der Öffentlichkeit auch vor sie stelle. Er habe schon viele Reaktionen, Glückwünsche und Einladungen aus dem früheren Kollegenkreis erhalten, erzählt Herber. Er ist auch zufrieden mit dem, was im Koalitionsvertrag zur inneren Sicherheit vereinbart wurde. Seiner Meinung nach sehe man dort eine „klare CDU-Handschrift“, wobei man in vielen Punkten nicht weit weg gewesen sei von Positionen der SPD.

Katharina Schuler Foto: Axel Nickel

Was bedeutet Herbers Berufung für sein politisches Engagement in Neustadt? Klar ist, dass nach zehn Jahren seine Zeit als Landtagsabgeordneter endet, als Staatssekretär muss er das Mandat abgeben. Für ihn rückt Katharina Schuler aus Haßloch, von Beruf Lehrerin, nach. Er sei froh, „dass ich eine so tolle B-Kandidatin habe, da ist der Wahlkreis in guten Händen“.

Wohl nicht mehr im Ortsbeirat

Mitglied des Neustadter Stadtrates möchte Herber bleiben, zumindest vorerst. Er müsse aber schauen, ob die Aufgabe mit seinem künftigen Terminkalender vereinbar sei. „Ich will für unsere Fraktion schon noch ein Gewinn sein und nicht nur kommen, um das Gesicht zu zeigen.“ Zudem müsse er klären, ob es zwischen den beiden Rollen Zielkonflikte gebe, was er aber eher nicht glaubt. Denn anders als bisher liegt die Zuständigkeit für die Kommunen nicht mehr im Innenministerium. Auch das Hambacher Schloss ist nicht mehr beim Innenministerium angesiedelt, was Herber bedauert. Er hätte sich gerne um dieses Aushängeschild der Pfalz gekümmert, wie er sagt.

Den Ortsbeirat Mußbach wird Herber nach eigenen Worten wahrscheinlich verlassen. Auf die Frage, wie es mit dem Vorsitz des CDU-Kreisverbandes Neustadt aussieht, hält er sich bedeckt. „Wir haben in diesem Jahr reguläre Wahlen, da sehen wir dann, wie wir uns aufstellen.“

Vor sich sieht der CDU-Mann eine große Aufgabe. Im Innenministerium seien viele Themen gebündelt, die den Menschen wichtig seien. Das Ministerium werde eines der prägendsten in der kommenden Legislaturperiode sein, ist er sicher.