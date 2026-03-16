Die Stadt Neustadt beteiligt sich an den Fußverkehrs-Checks 2026 des Landes Rheinland-Pfalz. Das hat das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Insgesamt zehn Kommunen wurden von einer unabhängigen Jury aus 28 Bewerbungen ausgewählt.

Neben Neustadt nehmen Bad Neuenahr-Ahrweiler, Birkenfeld, Kandel, Oppenheim, Pirmasens, Rockenhausen, Saarburg, Speyer und Trier an dem Programm teil. Unter dem Motto „Gut zu Fuß in meiner Stadt“ soll untersucht werden, wie Innenstädte und Ortszentren für Fußgänger attraktiver und sicherer gestaltet werden können.

Bei den Fußverkehrs-Checks analysieren Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation vor Ort. Dazu gehören Workshops und Begehungen, bei denen Stärken und Schwächen der Fußwege ermittelt werden. Auf dieser Grundlage werden anschließend Maßnahmen zur Verbesserung entwickelt.

Die Fußverkehrs-Checks starten in Kürze und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Finanziert wird das Projekt vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz.