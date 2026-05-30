Am Rand von Lachen-Speyerdorf hat es einen bemerkenswerten Termin gegeben. In Sachen Energiewende kann Neustadt punkten. Aber einige Aufgaben bleiben noch.

Auf einer 70.000 Quadratmeter großen Fläche in Lachen-Speyerdorf stehen PV-Module. Der Solarpark ging 2004 an den Start, als viele noch nicht an Photovoltaik dachten oder Sonnenstrom gar für „Teufelszeug“ hielten, wie Rolf Luley von den Pfalzwerken sagt. Nach gut 20 Jahren war das einstige Vorzeigemodell aber am Ende seiner Lebensdauer angekommen. Also mussten die Verantwortlichen überlegen, was sie nun tun sollen.

Keine leichte Entscheidung. Auch wenn man sich den Aufschrei vorstellen kann, der heutzutage um die Demontage einer großen Freiflächen-PV-Anlage entstanden wäre. Aber die Verantwortlichen aus Neustadt und der Pfalzwerke haben sich ja fürs Repowering entschieden. Und darum geht es wortwörtlich: Die Anlage wurde runderneuert, hat neue Module bekommen und entspricht nun den aktuellen technischen Anforderungen. Sie kann also mehr. Zwei Millionen Euro wurden investiert. Jetzt kann genug Strom für 2000 Haushalte produziert werden.

Benzenloch startet bald

Kein Wunder also, dass bei der Inbetriebnahme der neuen alten Anlage am Mittwochnachmittag alle ziemlich stolz waren. Zu Recht. War vor 20 Jahren das Thema Solarstrom etwas für „Liebhaber“, gehören erneuerbare Energien heute zum Standard. Dabei geht es vor allem um Neubauten und weniger darum, aus Altem wieder gutes Neues zu machen. Doch genau darin liegt der Charme des Neustadter Projekts. Dass sich Pfalzwerke und Stadtwerke auf diesen Weg gemacht haben, ist ihnen hoch anzurechnen. Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück bemerkte zutreffend, dass man sich den Flächenverbrauch für immer neue Anlagen auch gar nicht leisten könne, um die Energiewende zu schaffen. Auf die Mischung wird es ankommen. Und darauf, auch bestehende Anlagen so zu optimieren, dass man sie vernünftig und gut weiter nutzen kann. Der Ansatz ist in anderen Bereichen – Autos, Technik, Klamotten – ja schon verbreitet, wo man weg will vom Wegwerfgedanken. Und in Neustadt etabliert man das Prinzip sogar rund um die Landesgartenschau – wo es unter dem Stichwort Cradle-to-Cradle auch ums erneute Nutzen von Dingen geht, um Ressourcen zu schonen.

Ebenso wichtig: Mit Investitionen wie im Solarpark sowie jetzt bald bei der Freiflächen-PV-Anlage im Benzenloch, mit der dann Strom für 20.000 Haushalte produziert werden soll, meistert die Stadt Neustadt große Schritte auf dem Weg zur Energiewende. Insofern hat der Termin vom Mittwoch Vorbildcharakter: Stadtverwaltung und Stadtwerke Neustadt legen nicht nur Konzepte vor, sie setzen auch um.

Kann man sich im Herz der Weinstraße nun also gemütlich zurücklehnen? Nein, dafür ist die Gesamtaufgabe viel zu groß, die ja außer der Stromerzeugung auch das Thema Heizen umfasst. Da müssen noch einige dicke Bretter gebohrt werden. Und ebenso korrekt wie wichtig war auch der Hinweis von Oberbürgermeister Marc Weigel, dass es außer PV-Anlagen auch den Ausbau der Stromleitungen braucht. Auch Speichermöglichkeiten sind eine zu lösende Aufgabe, damit der selbst produzierte Strom das ganze Jahr über genutzt werden kann – nicht nur an sonnigen Tagen wie am Mittwoch, wenn alle um die Wette strahlen.