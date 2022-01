Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag zwischen 12.15 und 13.15 in der Landauer Straße in Höhe des Friedhofs hat die Polizei neun Autofahrer erwischt, die sich nicht an die Regeln hielten. Alle müssen sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Sie wurden verwarnt und müssen ein entsprechendes Bußgeld bezahlen. Laut Polizei waren fünf Personen nicht angeschnallt, vier Autofahrer telefonierten während der Fahrt unerlaubt mit dem Handy.