In Neustadt sind seit Montag neun neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Darüber hat das Gesundheitsamt am Dienstag informiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist laut Landesuntersuchungsamt leicht auf 80,7 gesunken. In Neustadt gibt es aktuell 116 aktive Infektionen. Für den Landkreis Bad Dürkheim meldet die Behörde ebenfalls neun Neuinfektionen. Dort sind derzeit 167 Menschen an Covid-19 erkrankt, die Inzidenz im Kreis liegt bei 44,4. Laut Gesundheitsamt ist ein Schüler der Grundschule Elmstein positiv auf Corona getestet worden. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt vier weitere Corona-Fälle. Unter anderem wurden am Gymnasium und an der Realschule Edenkoben je ein Schüler positiv auf Corona getestet. Insgesamt befinden sich alle Städte und Kreise auf der ersten von drei möglichen Corona-Warnstufen.