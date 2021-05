Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Quellen- und Sauterstraße neun geparkte Autos zerkratzt. Die Schäden seien zum Teil erheblich, so die Polizei. Sie schließt nicht aus, dass im Stadtgebiet noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden und hofft daher auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.