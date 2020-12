An 25 Neujahrsabenden ist die Blue note Big Band aus Neustadt im Saalbau aufgetreten, am Freitag bleibt es dort still. Dennoch tritt die Formation ab 19 Uhr im Offenen Kanal Weinstraße sowie auf ihrer Homepage www.bluenotebigband.de auf: Zu sehen sind Aufzeichnungen früherer Neujahrskonzerte – „A Tribute to Peter Herbolzheimer“ (2011), „Nordic Bigband Sound feat. Jens Wendelboe und Stephanie Harrison“ (2019) sowie „In the mood for the 40’s“ (2018). Ein Song, den die Bigband im Frühjahr aufgenommen hatte, gibt es unter https://youtu.be/TnksAXI9YEM. Aktuell hat die Formation im Dezember weitere Songs „im Homeoffice“ eingespielt. Deren Premiere erfolgt am Neujahrsabend.