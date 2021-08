Eine knappe Stunde dauert der Neujahrsfilm der Stadt Neustadt. Im Internetkanal Youtube ist er am Sonntagabend zu sehen. Trotz oder gerade wegen aller Probleme will er Mut machen. Deshalb gibt es auch durchaus etwas zu lachen. Wobei die Akteure mit gutem Beispiel vorangehen.

Zwar wurde der Startschuss auf dem Hambacher Schloss gegeben und dort auch der Schlusspunkt gesetzt. Tatsächlich aber spielte der Neustadter Neujahrsfilm 2020/21 in der ganzen Stadt. Neben den „Profis“ der Stadtverwaltung haben daran viele „Statisten“ mitgewirkt – ein Film mit und für die Bürger also. Dass das möglich wurde, ist den Machern der Neustadter Agentur Screendays zu verdanken. Die Kosten waren dabei laut Stadt nicht höher als die maximal 10.000 Euro, die für den Empfang eingeplant waren.

Begonnen hatte alles am 13. März 2020, passenderweise ein Freitag, der 13. Der erste Lockdown war nah, und auch die Medienprofis von Screendays wussten nicht so recht, was tun. „Uns sind zwei große Produktionen weggebrochen, wir hatten also Luft“, erinnert sich Tino Latzko, der zusammen mit Peter Hartung das bundesweit erfolgreiche Unternehmen leitet.

Geschichten filmisch erzählt

Was folgte, ist schon fast ein bisschen Geschichte. Screendays half der Stadtverwaltung ehrenamtlich, Unterstützungsangebote unter dem Motto #zammehalde im Internet aufzubauen. Ein erster Clip wurde zur Zeit des abgesagten Mandelblütenfests gedreht, als trotzdem alles überfüllt war. Eine von vielen Geschichten, denen Screendays in Zusammenarbeit mit freien Selbstständigen danach auf der Spur war. Im Film zu sehen sind beispielsweise ehrenamtliche Musiker vor Altenheimen, Einsätze der Feuerwehr, Aufbau von Notkrankenhaus oder Testcenter und mehr.

Die Frage lautete dann natürlich: „Gibt es jemanden, der das gebrauchen kann?“, wie Latzko es formuliert. Unterstützt wurden Screendays sofort von den Stadtwerken, die damit schon früh erkannten, welches Potenzial hinter den Geschichten steckt. Als dann klar war, dass es keinen Neujahrsempfang geben darf, war der Film folglich eine Alternative, für die schon eine gute Grundlage vorhanden war. „Damit hatten alle etwas davon, eine coole Sache“, so Latzko.

Ortsvorsteher gebündelt

Zu den vielen Geschichten, die nicht nur im Zusammenhang mit Corona erzählt werden und dabei vor allem den großen Einsatz vieler Neustadter würdigen, kommen neu gedrehte Clips. Besonders originell: die Neujahrsgrüße der neun Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. In einer Videoschalte sind alle auf einmal zu sehen und kommen nacheinander zu Wort. Und es sieht so aus, als gäben sie das obligatorische Glas Wein an den nächsten Redner weiter, ein Prosit inbegriffen.

Eingespielt wurden Beiträge aus den Neustadter Partnerstädten Mersin (Türkei), Echt-Susteren (Niederlande), Mâcon (Frankreich), Lincoln (Großbritannien), Quanzhou (China) und Wernigerode im Harz. Es hat etwas, wenn Echts Bürgermeister Jos Hessels dabei nicht nur Neustadt, sondern auch dem niederländischen Königspaar zuprostet.

Gemeinsam bleibt das Motto

Egal ob Corona, seine Begleitumstände und der Ausweg aus der Krise oder Projekte vom Klimaschutz über Bauvorhaben bis zur Stadtentwicklung: Grundtenor des Films ist: Gemeinsam schaffen wir das. Selbst Christian Zöll, Geschäftsführer von Devello, dem Investor in Sachen Hertie-Immobilie, ist in einer kleinen Sequenz live zu erleben – ein seltener Moment. Viel Neues sagt er zwar nicht, aber jetzt ist es endgültig öffentlich, dass erst im Lauf des nächsten Jahres eröffnet werden soll. H&M ist übrigens noch im Boot ...

Moderiert wird alles von Oberbürgermeister Marc Weigel vom Hambacher Schloss aus. Auf dem Schloss endet der Film auch – mit einer Testfahrt des Hambach-Shuttles „Olli“ den Berg hinauf. Dort verabschiedet Weigel dann noch Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer, der Ende Februar nach 24 Jahren Hauptamt ausscheidet. Sein Respekt vor ihm sei in den vergangenen drei gemeinsamen Jahren im Stadtvorstand noch einmal gewachsen, würdigt Weigel den Sozialdezernenten. Für Neustadt habe Röthlingshöfer Großartiges geleistet.

Noch mal tief einatmen

Der Appell am Ende: Noch einmal tief Luft holen, durch- und zusammenhalten. Dann geht es zum gemütlichen Teil des Abends über: der digitalen Weinprobe mit drei Neustadter Weinhoheiten und Gimmeldingens Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Dabei wird unter anderem klar, welches Gericht gut zu einem Wein mit leichtem Grapefruit-Geschmack passen könnte. Ob so mancher das Youtube-Video deshalb kurz anhielt und an den Kühlschrank stürzte, ist nicht bekannt. Doch schon vorab hatten so einige Neustadter die Chance genutzt, über eine sogenannte Social Wall eigene Grüße zu übermitteln.

Info