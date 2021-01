Rückblicke, Einblicke und Ausblicke gab es im Neustadter Neujahrsfilm 2021 zu sehen, der am Sonntagabend erstmals im Internet und im Offenen Kanal gezeigt wurde. Im Auftrag und mit der Stadtverwaltung Neustadt hat ihn die Neustadter Agentur Screendays produziert. Zu sehen sind viele Akteure aus dem Stadtleben. Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf all dem, was seit der Corona-Krise passiert ist – auch an ehrenamtlichem Engagement. Die Stadtverwaltung hat am Montag weitere Sendetermine im Offenen Kanal gemeldet: 26. Januar, 20.15 Uhr, 27. Januar, 12.15 Uhr, 30. Januar, 10 Uhr, sowie 1. Februar, 19 Uhr. Immer gesehen werden kann der Neujahrsfilm auf der städtischen Youtube-Seite.