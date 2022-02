Es wäre schön gewesen, hätte der Oberbürgermeister am Ende des Neustadter Neujahrsfilms auch die Weindörfer gegrüßt: Das wurde Marc Weigel am Dienstag im Stadtrat ins Stammbuch geschrieben.

Claudia Albrecht, Gimmeldingen, hatte es im Namen der vier im Stadtrat vertretenen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher übernommen, diese Kritik vorzubringen. Sie bezog sich dabei auf den seit Freitag öffentlichen zweiten Neujahrsfilm „NEUstadt 20.22“. Die Weindörfer zu erwähnen sei auch deshalb wichtig, weil deren Neujahrsempfänge hätten ebenso ausfallen müssen wie es jener der Stadt musste. Nur hätten die Ortsteile kein Geld, um auch einen solchen Film zu drehen.

Wenn er die Neustadterinnen und Neustadter grüße, dann umfasse das Kernstadt und Ortsteile, so die Antwort des OB. Damit werde auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Indes nehme er die Anregung natürlich gerne auf, die Weindörfer in seinem Abschlusswort zu erwähnen. „Im Rest des Films waren sie ja dabei“, so Weigel.