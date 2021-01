Dieses Jahr gibt es keinen klassischen Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters Marc Weigel im Saalbau. Stattdessen strahlt die Stadt am Freitag, 15. Januar, einen Neujahrsfilm aus.

Und weil während der Pandemie das Leben in der Stadt ja nicht gänzlich stillgelegt war und ist, gibt es einiges zu berichten. Zum Beispiel wie die Neustadter zusammenhalten und wie schwierige Situationen gemeistert wurden. Außerdem wagt Weigel einen Blick in die Zukunft. „Geboten wird ein unterhaltsamer und interessanter, aber auch nachdenklicher Mix aus Rückblicken, Einblicken und Ausblicken zu Projekten, Schicksalen und Erfolgen“, verspricht die Stadt.

Der Neujahrsfilm wird ab 19 Uhr auf dem städtischen Youtube-Kanal und dem Offenen Kanal Weinstraße gezeigt. Der Offene Kanal bietet verschiedene Empfangsmöglichkeiten an: Satellit oder Antenne, Kabel, Internet oder IP-TV.

Bürger können sich beteiligen

Die Zuschauer können den Abend übrigens aktiv mitgestalten – über die „Social Wall“, eine digitale, interaktive Pinnwand. Darüber können Wünsche, Hoffnungen oder Ziele für das Jahr 2021 genauso veröffentlicht werden wie eine Momentaufnahme aus dem heimischen Wohnzimmer. Die „Social Wall“ wird ab 17 Uhr freigeschaltet. Den Zugangslink und weitere Infos sind unter dem oben genannten Link der Stadt zu finden.

Die Zuschauer können im Anschluss an den Film an einer digitalen Weinprobe mit den Weinhoheiten aus Diedesfeld, Mußbach und Duttweiler teilnehmen. Die Weinpakete können bei Susanne Mehling, susanne.mehling@neustadt.eu, Telefon: 06321/855-1221 reserviert und im Rathaus bis Freitag, 12 Uhr, abgeholt werden. Ein Weinpaket kostet 25 Euro. Die Pakete können auch über die Marktfee.app erworben werden. In diesem Fall liefert die Mobility on Demand (MoD) GmbH die Pakete aus. Zum Preis von 25 Euro kommen 1,90 Euro plus 50 Cent je Kilometer Liefergebühren hinzu.

Die Wiederholungstermine sind am 17. Januar, 14 Uhr, 18. Januar, 11 Uhr, 19. Januar 3 Uhr, 23. Januar, 6 Uhr, und 24. Januar, 18 Uhr, jeweils ohne „Social Wall“.