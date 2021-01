Als Alternative zum ausgefallenen Neujahrsempfang des Neustadter Oberbürgermeisters Marc Weigel überträgt die Stadt am Sonntag ab 18 Uhr einen Neujahrsfilm im Internet und im Offenen Kanal. Die Bürger können sich aktiv beteiligen und über die „Social Wall“ Grüße in die Welt senden. Die digitale Pinnwand wird am Sonntag ab 16 Uhr freigeschaltet. Möglich sind Videos im Format mp4 und Fotos in den Formaten PNG, GIF, JPEG) – allerdings braucht es zum Posten einen Facebook-Zugang. Angesehen werden können sie auch ohne einen solchen Zugang. Die Social Wall ist über den Link https://my.walls.io/Neujahrsfilm erreichbar. Weitere Infos unter www.neustadt.eu/neustadt2021.