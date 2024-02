Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum sich der Neustadter Stadtrat mit dem Neujahrsempfang beschäftigt – nicht zum letzten Mal.

Politische Mühlen mahlen manchmal in ihrem eigenen Tempo. Dann wird über ein Thema diskutiert, das eigentlich schon abgeräumt schien. So ist es dem Neustadter Stadtrat am Dienstagabend ergangen.