Die Gemeinde Haßloch verzichtet auch dieses Jahr auf den Neujahrsempfang. Er wäre am 21. Januar gewesen. „Unsere Überlegungen gingen in Richtung einer Freiluftveranstaltung mit Glühwein und Punsch sowie einem gestrafften Programmablauf“, erläutert Bürgermeister Tobias Meyer. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation sei dies nicht möglich. Die Gemeindeverwaltung erwägt, „den Termin in die wärmere Jahreszeit zu verlegen“. Aus dem Neujahrsempfang soll ein Frühjahrsempfang werden – erstmals auf dem Rathausplatz. Eine Freiluftveranstaltung biete die Chance, „dem Konzept neue Impulse zu geben“, erläutert Meyer. Der 1. April wäre ein möglicher Termin.