Für alle, die keine Gelegenheit haben, am Freitagabend beim Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Marc Weigel direkt im Saalbau mit dabei zu sein, weist die Stadtverwaltung auf die Übertragung des Empfangs sowie die Wiederholungen im Offenen Kanal hin. Der Offene Kanal wird den Neujahrsempfang der Stadt zum einen am Freitag ab 19 Uhr live übertragen. Wiederholungen gibt es unter anderem am Sonntag, 20.15 Uhr, am Montag, 11 Uhr, und am Dienstag um 19.30 Uhr. Für alle, die kurzentschlossen noch Karten für den Empfang am Freitagabend haben möchten: Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Saalbau, Einlass ab 18 Uhr. Der Vorverkauf läuft bis Donnerstag, 12 Uhr. Außerdem öffnet am Freitag um 18 Uhr im Saalbau eine Abendkasse. Tickets kosten zehn Euro. Geboten wird ein Bühnenprogramm, das Holger Wienpahl moderiert, mit einer Rede von Weigel sowie Musik und Showdarbietungen. Eine Vorverkaufsstelle ist in der Kanzlei im Rathaus oder online unter www.neustadt.eu.