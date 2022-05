Voraussichtlich Ende 2024 soll der Fachbereich IV der Generalzolldirektion von vier Standorten in Neustadt in den neuen, zentralen Standort in der Theodor-Haubach-Straße umziehen. Dort will Investor Ralf Uhl für 30 bis 35 Millionen Euro ein neues Gebäude im Auftrag des Bundes bauen. Der Stadtrat hat am Dienstag einstimmig bei einer Enthaltung das notwendige Baurecht auf den Weg gebracht: Mehrheitlich wurde beschlossen, einen eigenen Bebauungsplan für dieses Vorhaben aufzustellen. Der für den gesamten Bereich bestehende Plan würde das Projekt nicht zulassen. Im nun gestarteten Verfahren wird es auch um Verkehr und Mobilität, Boden-, Arten- und Schallschutz gehen.