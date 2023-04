Eine kreative Idee, um den Etat zugunsten sozialer Projekt an der Weinstraße zu befüllen: Dieses Ziel hatte sich der Serviceclub Round Table 39 Weinstraße gesetzt. Das Resultat von viel ehrenamtlichem Engagement ist jetzt zu haben – und könnte durchaus viele Liebhaber finden: ein klassisches Trumpf-Kartenspiel, aber mit Pfälzer Weingütern. Kurz gesagt, lässt sich damit Weinstraßenquartett spielen und gleichzeitig etwas Gutes tun.

Unter den Weingütern finden sich laut Round Table zum Beispiel Georg Mosbacher, Fitz-Ritter, Hammel & Cie, Müller-Catoir oder der Winzerverein Deidesheim. Es geht um Kategorien wie das Gründungsjahr, die Rebfläche und die Flaschenproduktion. Insofern erfahren die Spieler auch viel über die Winzer in der Pfalz. Womit Round Table zusätzlich den Kauf für einen guten Zweck versüßen will: Jede Spielkarte halte einen Gutschein für eine kostenlose Wein- oder Sektflasche oder Rabatte ab einem bestimmten Einkaufswert bereit, die im jeweiligen Lieblingsweingut bis Ende 2024 eingelöst werden könnten.

Info



Das Weinstraßenquartett gibt es für zehn Euro unter anderem in den Osiander-Filialen in Neustadt und Speyer, in der Tourist-Information Neustadt, beim Winzerverein Deidesheim oder online auf www.rt39.de. Zusätzlich soll das Spiel auf regionalen Weinfesten verkauft werden.