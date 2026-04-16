Vor dem Neustadter Bahnhof ist am Donnerstag das neue Wasserspiel erstmals in den Regelbetrieb gegangen.

Die Anlage umfasst zwölf in den Boden eingelassene Fontänendüsen, die nach einer Mitteilung der von drei Umwälzpumpen mit einer Leistung von jeweils 15,6 Kubikmetern pro Stunde gespeist werden. Die Höhen der Fontänen variieren programmabhängig zwischen einem halben und zwei Metern. Ein integrierter Windsensor sorgt bei Bedarf für eine Reduzierung der Höhen. Jede Düse ist zudem mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet und kann beleuchtet werden.

Die unterirdische Technik des Wasserspiels Foto: Stadt Neustadt/oho

Die gesamte Springbrunnentechnik ist in einem unterirdischen Technikschacht untergebracht. Dort erfolgen die kontinuierliche Reinigung und hygienische Aufbereitung des Wassers über einen permanenten Bypass-Kreislauf. Zum Einsatz kommen dabei laut Stadt ein automatisch rückspülender Kiesfilter, eine UV-Desinfektionsanlage sowie ein automatisches Mess-, Regel- und Dosiersystem zur Wasseraufbereitung. Das Wasserreservoir befindet sich in einer separaten Kammer des Technikschachts; bei Wasserverlust wird der Kreislauf automatisch mit Frischwasser ergänzt.

Mit der Inbetriebnahme der Anlage wurde nach Angaben der Verwaltung gleichzeitig die Tröpfchenbewässerung für die drei Bäume auf dem Platz sowie für das Beet rund um die Kastanie aktiviert. Auf dem Platz sorgt zudem ein neuer Wasserspender von den Stadtwerken für Erfrischung.

Ein neuer Wasserspender steht am Bahnhof. Foto: Stadt Neustadt/oho

Der Busverkehr, der seit Anfang März über den Platz verläuft, hat sich nach Ansicht der Stadt eingespielt und bewährt. Es lägen der Verwaltung keine Beschwerden oder Anregungen vor, heißt es auf Anfrage.