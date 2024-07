Noch ist Sommerpause, aber bei der Volkshochschule Neustadt wurden die Weichen für das neue Semester schon gestellt. Am Freitag, 6. September, geht es los. Europa steht im Mittelpunkt. Und die Verantwortlichen wollen für ein paar Überraschungsmomente sorgen.

Europa steht im Mittelpunkt des neuen Semesters. Und doch ist diese Information etwas verkürzt. Denn ganz richtig lautet das Motto: „Europa (er)leben“. Diese Ergänzung ist Ilirjana Haas, Leiterin der Volkshochschule (VHS), und ihrer Mitarbeiterin Kerstin Kiani Nejad sehr wichtig. Denn Vorträge über Länder oder politische Strukturen gebe es viele. Aber die Neustadter VHS will noch eine Schippe drauf legen, damit die Angebote auch wirklich Zuspruch finden. Das geht schon beim Semesterstart am 6. September so los. Die Niederlande wird dann der Schwerpunkt sein. Aber nicht ganz abstrakt, sondern bezogen auf Neustadt, da Dominique Lebens, Kabinettschef aus der niederländischen Partnerstadt Echt-Susteren, sprechen wird. Aus diesem Vortrag könne man nicht nur vieles über die Entwicklung in den Niederlanden lernen, sondern bekomme auch vermittelt, wie sich diese auch konkret vor Ort auswirkt, ist Haas überzeugt. Zweiter Referent ist der Autor Christoph Driessen, der ein Buch über die Niederlande geschrieben hat.

Schnelle Antwort aus Berlin

Unter dem Stichwort „im Dialog sein“ steht der Abend am 26. September. Dann dreht sich alles um Ungarn. „Wir kennen den Namen Orban und verbinden Emotionen damit. Aber über das Land und was sich da entwickelt, wissen wir eigentlich viel zu wenig“, so Kiani Nejad. Daher sei die VHS froh, eine Expertin für einen Vortrag gefunden zu haben. „Das Thema passt auch super zur EU-Ratspräsidentschaft, die Ungarn aktuell innehat“, ergänzt Haas. „Wir erhoffen uns mehr als die sonst übliche eingeschränkte Sicht auf das Land.“

Für die Veranstaltung am 27. September weicht die VHS dann in die Turnhalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums aus. „Wir hoffen dann vor allem auf junge Zuhörer“, sagt Haas. Denn Mirko Kruppa, Referatsleiter beim Auswärtigen Amt, wird über seine Arbeit im Außenministerium in Berlin berichten. „Das ist sicher interessant für alle, die überlegen, diese berufliche Laufbahn einzuschlagen“, so Haas. Die VHS plane noch ein Rahmenprogramm, sei aktuell aber froh, dass es gelungen sei, beim Ministerium einen Referenten zu finden. „Das ging super. Wir haben eine Anfrage geschickt, zwei Tage später kam schon die Antwort“, sagt Haas.

Frankreich wird auch Thema sein: am 18. November; das wird dann verbunden mit Quiche und Wein. „Die aktuelle französische Politik wirft viele Fragen auf. Wir hoffen, dass wir auch da viele spannende Einblicke bekommen“, meint Haas.

Netzwerk für Frauen

Jenseits der VHS-Klassiker wie Sprach- und Kochkurse habe sich das Team wieder bemüht, aktuelle Themen aufzugreifen. Daher gibt es Vorträge über Rassismus sowie zu Fragen wie digitaler Wahrheiten oder auch künstliche Intelligenz.

Gespannt sind Haas und Kiani Nejad zudem auf ein ganz neues Format. Denn gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt soll ein Netzwerk gebildet werden. Das Angebot knüpft an das Argumentationstraining für den Kommunalwahlkampf an, das im Februar angeboten wurde. Nun sollen Frauen angesprochen werden, die beim Urnengang am 9. Juni tatsächlich ein Mandat oder Amt bekommen haben. „Diesen Frauen möchten wir einen Rahmen bieten, in dem sie sich treffen, austauschen und vernetzten können“, erklärt Haas. Los geht es am 30. August. Sie sei gespannt, wer kommt und welche Themen die Gruppe angehen möchte.

Info

Anmeldungen und Angaben über das gesamte Programm online unter www.vhs.neustadt.eu. Außerdem wird das Programmheft an vielen Stellen ausgelegt.