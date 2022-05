Die Umsetzung des Verkehrskonzeptes in Deidesheim zeigt langsam Wirkung. „Die Anwohner nehmen es weitgehend an“, sagte auf Anfrage Jochen Ohler, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Der erste, jetzt umgesetzte Teil des Verkehrskonzepts betrifft den ruhenden Verkehr und besteht aus einer Reihe von Einzelmaßnahmen. Ziel ist es, die Sicherheit vor allem der Fußgänger zu verbessern. Außerdem soll sicher gestellt werden, dass Rettungsfahrzeuge sowie andere große Fahrzeuge wie zum Beispiel die Müllabfuhr, die Straßen passieren können. An engen Stellen wurden Schilder aufgestellt, mit denen auf die Engstelle aufmerksam gemacht wird, verbunden mit einem Hinweis darauf, dass widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Halteverbotsschilder wurden nicht aufgestellt, weil an engen Stellen laut Straßenverkehrsordnung ohnehin nicht geparkt werden darf.