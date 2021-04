„Simpel und effektiv“ nennt Georg Horstick das Messverfahren, das er entwickelt hat: Der in Neustadt ansässige Internist, Kardiologe, Angiologe und Intensivmediziner hat es damit schon ins renommierte American Journal of Physiology geschafft.

In enger Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung ist Georg Horstick auf dem Weg, die Funktion des gesamten menschlichen Herz-Kreislaufsystems innerhalb von zwei Minuten kostengünstig zu kontrollieren. Die Idee sei ihm während seiner Tätigkeit als Chefarzt bei Interventionen am Herzen und peripheren Gefäßen gekommen, sagt Horstick.

Da war es gängige Praxis, nach einem operativen Eingriff wegen eines Gefäßverschlusses die Endstrecke der Durchblutung zu kontrollieren, „einfach um zu prüfen, ob durch die Operation die Durchblutung verbessert wurde“, erklärt er. Anhand von über 3000 Patientendaten aus Neustadt und Umgebung hat er daraus ein System entwickelt, das es mit vier Druckmanschetten an Armen und Beinen, jeweils zwei Infrarotsensoren an Zehen und Fingern sowie einem Drei-Punkt-EKG an den Armen ermöglicht, in kürzester Zeit das komplette Gefäßsystem des Patienten und im nächsten Schritt auch die Herzleistung zu erfassen – und das sowohl in Ruhe als auch nach Belastung sowie unter medikamentöser Therapie. Anhand eines gemeinsam mit einem Mathematiker entwickelten Algorithmus könne er mit den Daten die Kontraktionskraft und das Schlagvolumen des Herzens messen.

Basis ist die Pulswellenanalyse

Die Ergebnisse der Untersuchung dienten sowohl der Prävention als auch der Diagnostik, können aber auch zur individuellen Therapieoptimierung eingesetzt werden, betont der Experte.

Basis ist die Pulswellenanalyse, anhand der die Elastizität der Gefäße gemessen wird und auch die Pulswellengeschwindigkeit, durch die das biologische Alter des Gefäßsystems bestimmt werden kann: „Die Elastizität der Gefäßwände nimmt mit dem Alter ab. Zusätzliche Risikofaktoren sind beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes, hohes Cholesterin, Übergewicht oder aber auch Nikotinkonsum“, erklärt Horstick. An den dadurch geschädigten Gefäßinnenwänden könnten sich über die Zeit entzündliche Gefäßveränderungen bilden – „die erste Stufe von Arteriosklerose“, so Horstick weiter. Mit seiner Methode könne man künftig sowohl Patienten mit Herzschwächen schnell und unkompliziert untersuchen als auch die medikamentöse Einstellung von Gefäßerkrankten überprüfen. Die dazu notwendige Technik sei mittlerweile so kompakt und ausgereift, dass sie in einen Pilotenkoffer passe, betont Horstick. Die Genehmigung der Ethikkommission der Landesärztekammer für die nächste Untersuchungsreihe liege bereits vor.

Herzstiftung hilft

Möglich gemacht wurden die zugrundeliegenden Erkenntnisse nicht zuletzt dank der Unterstützung des Neustadter Beauftragten der Deutschen Herzstiftung, Karl-Heinz Henig: Er rührte die Werbetrommel bei den Mitgliedern, so dass Horstick eine valide Datenbasis ansammeln konnte.

Für Horstick war die Übernahme des vor etwa sechseinhalb Jahren freigewordenen kassenärztlichen Sitzes in Neustadt nach diversen Stationen unter anderem in den USA im Bereich der Herz- und Gefäßchirurgie und der interventionellen Medizin die lang ersehnte Chance, Kardiologie und Angiologie – die Lehren vom Herzen und von den Gefäßen – zusammenzubringen. Über die Praxis hinaus kooperiert Horstick im Gefäßzentrum Vorderpfalz mit dem benachbarten Marienhaus-Klinikum auf den Gebieten Radiologie, Angiologie und Gefäßchirurgie und arbeitet mit den Unis in Mainz und Wien zusammen.

Software aus Österreich

In Österreich ist auch die für die neue Messmethode (TOPP-ABI) notwendige Software entstanden, die stetig weiterentwickelt werde. So soll es unter anderem möglich werden, die Herz- und Schlagaderfunktion anzuzeigen, beispielsweise bei Patienten mit Herzmuskelschwäche.

Was die neue Technik freilich nicht kann, sei, die Herzkranzgefäße abzubilden: Dafür brauche es auch künftig eine Herzkatheteruntersuchung oder ein Cardio-CT, schränkt Horstick ein. Dennoch sieht er sein System auf einem guten Weg, denn die schnellen und aussagekräftigen Messergebnisse trügen dazu bei, arteriosklerotische Vorerkrankungen an den großen und kleinen peripheren Gefäßen zuverlässig aufzuzeigen sowie auch die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems zu erfassen.

Zur Person