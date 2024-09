Der Sportverband Neustadt, Dachverband für den Sport in Neustadt mit über 21.000 Mitglieder, in über 60 Sportvereinen, hat ein neues Führungsteam gewählt. Jetzt wird geklärt, welche Aufgaben der Verband hat.

„Wir werden uns zusammensetzen und uns überlegen, was der Sportverband überhaupt macht“, kündigt der neue Vorsitzende des Sportverbandes Neustadt, Tobias Weisenburger, an. Diese Frage habe er sich zuvor selbst schon gestellt. Und diese Frage sei tatsächlich auch auf der jüngsten Mitgliederversammlung gestellt worden.

Weisenburger, Vorsitzender der TuS Lachen-Speyerdorf, sagt, dass er, wenn er etwas von der Stadtverwaltung oder vom Sportbund Pfalz brauche, dort selbst anrufe. „Da brauche ich niemanden vom Sportverband, der das für mich macht.“ Zu tun gibt es dennoch einiges: Er habe inzwischen die alten Unterlagen des Verbandes erhalten, berichtet der neue Vorsitzende. Bei der Stadt Neustadt habe er sich nach Städtepartnerschaften erkundigt. „Da hat’s früher gegenseitige Besuche gegeben“, erinnert Weisenburger sich. Der Internetauftritt des Sportverbandes sei uralt, müsse dringend erneuert werden. „Im Unreinen haben wir schon mal das Thema Stadtpokal für verschiedene Sportarten überlegt.“ Weisenburger betont: „Es ist alles Neuland.“

Seit 2021 ist nichts passiert

Nach der bislang letzten Mitgliederversammlung im Jahre 2021, der Corona-Pandemie und einer Passivzeit im Anschluss habe es nun erst wieder eine Mitgliederversammlung „zur Reaktivierung des Stadtverbandes Neustadt“ gegeben, informiert Tobias Weisenburger, der neue Vorsitzende, erst jetzt. „Seit 2021 ist in diesem Verband nichts mehr passiert.“ Beiträge der Neustadter Sportvereine seien in der Vergangenheit nicht mehr eingezogen worden.

Da der bisherige Vorsitzende Reinhold Brechtel bereits im Vorfeld angekündigt habe, dass er nicht mehr zur Wiederwahl stehe, sei es zunächst die Aufgabe gewesen, ein neues Führungsteam zu finden, berichtet Weisenburger.

In Personalunion

In der Vergangenheit sei es üblich gewesen, dass das Amt des Vorsitzenden in Personalunion vom Neustadter Sportkreisvorsitzenden des Sportbundes Pfalz ausgeführt werde. Weil er seit diesem Jahr Sportkreisvorsitzender des Sportbundes Pfalz im Sportkreis Neustadt sei, so Tobias Weisenburger, sei in einem ersten vorbereitenden Treffen im Vorfeld zur Mitgliederversammlung dies so festgelegt worden, um mit einem Wahlvorschlag in die Versammlung gehen zu können, berichtet der Lachen-Speyerdorfer.

Zur Mitgliederversammlung in Königsbach kamen Vertreter aus 16 Vereinen. In den Neuwahlen wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Tobias Weisenburger zum Vorsitzenden, als seine Stellvertreterin Barbara von Stetten (TuS Haardt) gewählt. Stefan Leim wurde als Schatzmeister im Amt bestätigt. Er hatte dieses Amt bisher schon ausgeführt. Die Versammlung wählte Karl-Heinz Schalmo (Skiclub Neustadt) zum Pressewart, Frank Weisenburger (Postsportverein) und Armin Deitersen (TuS Haardt) zu Beisitzern. Neue Kassenprüfer sind Holger Ganzert (TSV Königsbach) und Manfred Mirle (SG Neustadt). „Nunmehr gilt es nach der langen Abstinenz, in der der Sportverband quasi brach lag, diesen wieder neu auszurichten und mit neuem Leben zu füllen“, betont Tobias Weisenburger. „Ein Gremium ohne Aufgabe braucht man nicht.“