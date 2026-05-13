Seit kurzem freut sich die Kindertagesstätte Haardt über ein neues Spiel- und Turngerät im Garten – ein Dreistufen-Reck. Möglich war die Erfüllung dieses langgehegten Wunsches nach Angaben der Stadt durch eine großzügige Spende der „Sieben Schwaben“, einer Haardter Marke, die seit 14 Jahren eine Ausschankstelle mit schwäbischen Köstlichkeiten betreibt. Den Erlös daraus spenden die Schwaben stets an gemeinnützige Einrichtungen. Als Dankeschön konnten sie nach der Einweihung des Spielgeräts ein von den Kindern gestaltetes Plakat mit nach Hause nehmen.