Rund 20.000 Euro hat der Förderkreis der Ostschule investiert und damit ein neues Klettergerüst für den Schulhof ermöglicht. Aufs Ergebnis sind alle stolz.

Eigentlich fast schon schade, dass momentan Sommerferien sind. Denn auf dem Schulhof der Ostschule gibt es ein ganz neues Spielgerät, das gerade niemand nutzt – weil eben alle Kinder die Ferien genießen. Doch den Vorstand des Förderkreises der Schule stört das überhaupt nicht. Er ist stolz auf seine Initiative und freut sich schon auf den 27. August. Denn zu Beginn des neuen Schuljahres wird bei den Einführungsfeiern auch die offizielle Übergabe des Spielgeräts an die Schule stattfinden. Der Förderkreis wird für den Tag auch einen Getränke- und Brezelverkauf organisieren.

Die ehrenamtlichen Helfer bei den vorbereitenden Arbeiten. Foto: Förderkreis/gratis

So richtig spannend wurde es beim Projekt neues Spielgerät Anfang Mai. Da konnten die Aktiven des Förderkreises gemeinsam mit der Firma Inspirito Holzkunst das neue Spielgerät aufbauen. Dessen Preis: rund 20.400 Euro. „Die Vorbereitungen für den Aufbau umfassten den Abbau des alten Klettergerüstes, die Entfernung des Fallschutzes sowie die Erweiterung der Fläche durch Aufbrechen des Asphalts und letztendlich die Ausschachtung der Löcher für das Fundament“, informiert der Förderkreis. Man habe im Vorfeld alles mit der Stadt besprochen, sodass die Vorstandsmitglieder des Förderkreises mit ihren Familien alles in Eigenleistung erledigen konnten.

Danach war dann das Unternehmen Inspirito an der Reihe und übernahm den Aufbau. „Nach den Pfingstferien wurde das Spielgerät freigegeben und von den Kindern sehr gut angenommen“, freut sich der Förderkreis. Er unterstützt die Schule auch bei der Schulbücherei und der Anschaffung von Hausaufgabenheften. Außerdem bietet der Förderkreis zusätzlich zur Ganztagsschule eine Betreuung am Freitagnachmittag an. „Um diese Unterstützung leisten zu können, sind wir auf Spenden und auf Mitglieder angewiesen, da sich der Förderkreis hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge finanziert“, informiert der Förderkreis, der sich über weitere Unterstützer freuen würde.