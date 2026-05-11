Im Juni startet ein neues Seniorencafé im Casimirianum. Darüber hat das protestantische Dekanat informiert. Das Tagwerk West und das Treffen ab 60 schließen sich der Mitteilung zufolge dafür zusammen. Ab Juni findet im Casimirianum wöchentlich mittwochs von 14 bis 16 Uhr der Seniorentreff statt. Am ersten Mittwoch im Monat übernehme das Team vom Treffen ab 60 der evangelischen Kirche das Programm. An allen anderen Mittwochen, außer in den Ferien, sorge das Tagwerk-West-Team für Impulse. Der Zusammenschluss sei eine Win-Win-Win-Situation, freut sich Dekan Andreas Rummel, denn „für unsere Seniorinnen und Senioren gibt es ab Juni nun wöchentlich einen Treff“. Das Tagwerk West ist eine Ehrenamtsinitiative der Firma Michel.