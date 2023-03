Gleichmäßiger als in den beiden Vorjahren verteilen sich die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2023/24 an den drei Gymnasien in Neustadt. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, hatte das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium diesmal mit 110 neuen Fünftklässlern die Nase vorn, gefolgt von Käthe-Kollwitz- und Leibniz-Gymnasium mit jeweils 100. Zwar könne es bis zum Schulstart noch einige Veränderungen geben, aber das sei unter dem Jahr immer wieder möglich.

Acht Anmeldungen weniger als vergangenes Jahr verzeichnet die Neustadter Georg-von-Neumayer-Realschule plus, erfahrungsgemäß werden es aber bis zum Start noch etwas mehr. Eine kleine Überraschung: Von den bislang gemeldeten 43 neuen Fünftklässlern der Realschule plus Maikammer-Hambach kommen 36 aus Neustadt.